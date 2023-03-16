Отработали тушение пожара по реальным событиям. В Якутии проходят командно-штабные учения экстренных служб

Фото: t.me/sadovnikovdd

15-16 марта в Якутске в местности Ус Хатын прошли всероссийские командно-штабные учения среди экстренных служб в рамках подготовки к пожароопасному и паводковому сезонам.

Подразделения продемонстрировали специальную технику, методы борьбы с пожарами, а также высадку десантников на места для борьбы с огненной стихией.

Фото: t.me/sadovnikovdd

Как пишет вице-премьер правительства Якутии Дмитрий Садовников, отрабатывали тактику и технику тушения условного природного пожара. Взяли за основу пожар, произошедший в прошлом году, когда из-за сильного ветра огонь перекинулся на село Арылах Мирнинского района. По сути, были воспроизведены реальные события.

Пожарным предстояло потушить пожар, защитить от огня жилые дома, хозяйственные постройки, а спасателям – организовать эвакуацию и провести другие оперативные мероприятия.

Фото: t.me/sadovnikovdd

– Все подразделения отработали хорошо, на достойном уровне. Условный пожар был потушен. На все про все, от обнаружения до ликвидации, ушло примерно полчаса, – отметил Садовников.

Он подчеркнул, что такие ситуации могут произойти где угодно, и даже естественные преграды, в том числе водные объекты, огню не помеха. А быть готовыми к ним нам как раз помогают практические учения.

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