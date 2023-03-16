Вице-премьер Ольга Балабкина проверила работу кабинетов наркологов в Якутске

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Заместитель председателя правительства республики Ольга Балабкина посетила поликлинику профосмотров в Якутске, об этом она сообщила в своем телеграм-канале.

В среду, 15 марта, жители столицы региона массово пожаловались на огромную очередь в одном из центральных пунктов приема нарколога. В ответ на возмущение горожан Минздрав республики увеличил время работы кабинетов и открыл новые пункты.

Утром 16 марта вице-премьер Ольга Балабкина лично выехала в пункты осмотра и проверила нововведение. Она отметила, что уменьшение очередей в поликлинике профосмотров по Кирова.

– Весной наши мужчины собираются на охоту и многие автомобилисты готовятся к активному летнему сезону. Поступили вопросы о возникших очередях. Сразу же собрались с Министерством здравоохранения и определили решение данной ситуации. Серьезно изменились требования по приему у врачей. По стандарту общение с психологом теперь не менее 30 минут, – отметила представитель правительства.

Адреса и режимы работы кабинетов наркологов можно найти по ссылке.

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