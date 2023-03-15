Минздрав продлил работу наркологов в Якутске

Фото: 2ГИС

Жители Якутии возмутились очередями на прием наркологов. Министерство здравоохранения республики отреагировало на эти обращения, информирует Центр управления регионом.

«Везде очереди от 100 человек», «люди приходят в четыре ночи, чтобы занять очередь», «вынуждены составлять списки», – писали горожане в сети. ЦУР направил эти сигнал в Минздрав Якутии. В ведомстве отметили, что очереди в Якутске появляются, когда приезжают жители близлежащих районов в преддверии охотничьего сезона.

В ответ на возмущение якутян министерство продлило работу отделений профосмотров. Если раньше они заканчивали в 16:00, то сейчас режим работы продлен до 18:00.

Сегодня в столице республики работают следующие пункты приема наркологов:

- отделение профосмотров на Автодорожная, 38. График работы: пн-пт с 8.30 до 18.00. Прием клинического психолога и наркологов будет проводиться временно и по субботам с 9.00 до 15.00. Выдаются справки для управления автотранспортом, для получения разрешения на оружие, для работников ЧОП, для трудоустройства, для медосвидетельствования иностранных граждан.

- подразделение по адресу ул. Кирова, 21. График работы - с 8.00 до 18.00 ч. Выдаются справки для управления автотранспортом, для трудоустройства, для органов опеки, для медосвидетельствования иностранных граждан.

- подразделение по адресу улица Петра Алексеева 83/18А. График работы – с 8.30 до 18.00. Выдаются справки для управления автотранспортом, для получения разрешения на оружие, для трудоустройства, для органов опеки.

С 16 марта запустят 2 новых подразделения по адресам:

- по ул. Кальвица, 3. График работы с 8.30 до 18.00. Люди смогут получить все справки наркологов, кроме разрешения на оружие.

- по ул. Лермонтова, 121. График работы с 8.30 до 18.00.

Телефон для справок по вопросам справок наркологов +79248980435.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом журналистам «КП – Якутия»: +7 964 415-40-38 (WhatsApp) Наши соцсети и мессенджеры: Телеграм-канал, группа в WhatsApp, Вконтакте, Одноклассники.