В Якутии выявлен 121 новый случай COVID-19 Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

На 15 марта в Якутии обнаружен 121 новый случай коронавирусной инфекции, сообщается в телеграм-канале Ольги Балабкиной. Днем ранее региональный оперштаб отчитывался о 117 случаях.

За последние сутки в Якутске зарегистрирован 51 случай, в Абыйском и Усть-Майском районах – от 16 и 18 случаев, в Мирнинском, Усть-Алданском, Томпонском, Кобяйском, Алданском, Ленском, Намском, Сунтарском, Хангаласском, Чурапчинском, Верхнеколымском, Мегино-Кангаласском, Момском, Нюрбинском, Олекминском, Усть-Янском районах – от 1 до 6 случаев.

Лаборатории республики провели 1 970 исследований на COVID-19. Всего с начала пандемии обработано 2 783 316 тестов. За сутки госпитализировано 14 человек, выздоровело 164 человека.

Первым компонентом привиты 720 332 человека, 100% взрослого населения республики. Ревакцинацию прошли 196 308 человек, или 77,1% от количества лиц, у кого наступил срок. Низкие темпы ревакцинации отмечаются в Анабарском, Мегино-Кангаласском, Среднеколымском районах и г. Якутске.

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