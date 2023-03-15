В якутском микрорайоне «Звездный» в ближайший месяц введут новые дома

Фото: KP.RU

В якутском микрорайоне «Звездный» в ближайший месяц планируется ввести в эксплуатацию семь домов. Об этом заявил министр строительства Якутии Павел Кылатчанов. По его словам, в микрорайоне уже запланировано строительство детсада, школы на тысячу мест и поликлиники.

Отметим, что всего в «Звездном» будет 30 многоквартирных домов общей площадью 265 тысяч квадратов. После ввода в эксплуатацию семи домов следующим этапом планируется ввести еще десять домов.

Отметим, что строительство микрорайона началось в прошлом году. «КП-Якутия» делала обзорную экскурсию по «Звездному» – тогда власти пообещали, что район обойдется без «домов-муравейников».

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