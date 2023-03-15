В Якутск приедет звездная пара олимпийцев-гимнастов — Никита и Дарья Нагорные

Фото: УФКиМС РС(Я)

25 марта в рамках молодежного фестиваля «Муус устар» в Якутск приедут именитые гимнасты Никита и Дарья Нагорные, сообщает пресс-служба управления физической культуры и массового спорта Якутии.

Никита Нагорный — олимпийский чемпион (2021), серебряный призер Олимпийских игр (2016), трехкратный чемпион мира, восьмикратный чемпион Европы. Его супруга Дарья — серебряный призер Олимпийских игр (2016) в командном многоборье, чемпионка мира (2015), двукратная чемпионка Европы.

Звездная пара проведет в столице республики показательное выступление и мастер-класс для воспитанников ДЮСШ. В конце мероприятия планируется живое общение со спортсменами, фото- и автограф-сессия.

Время: с 10:00 25 марта

Место: зал спортивной гимнастики ДЮСШ №1, улица Орджоникидзе, 5/1.

Программа:

10:00-10:00 — приветствие-встреча именитых спортсменов;

10:00-10:35 — мастер-класс;

10:35-11:00 — показательное выступление;

11:00-11:30 — живое общение;

11:30-11:45 — фото- и автограф-сессия.

После олимпийцы посетят спортивные комплексы города, музеи, встретятся с руководством республики и Минспорта региона.

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