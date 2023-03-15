Якутия и Амурская область утвердили план по строительству моста Джалинда-Мохэ

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Якутия и Амурская область утвердили план по реализации проекта строительства железнодорожного мостового перехода Джалинда-Мохэ, сообщает пресс-служба главы и правительства республики.

Речь идет о железнодорожном мосте между Амурской областью и Китаем, который в настоящее время законсервирован. Проект обсудили председатель правительства Якутии Андрей Тарасенко и генеральный директор «Российских железных дорог» Олег Белозёров.

Компания «Железные дороги Якутии» может выступить подрядчиком в строительстве железнодорожных подходов к пограничному переходу в Джалинде. Речь идет об участке Сковородино-Рейново, по которому можно будет организовать доставку грузов из республики.

В настоящее время идёт расчёт совместной грузовой базы. Для этого с угольными предприятиями прорабатывается подтверждённый объём перевозок по будущему погранпереходу, который может увеличиться до 20 миллионов тонн грузов в год.

Напомним, что на Восточном экономическом форуме глава Якутии Айсен Николаев и губернатор Амурской области Василий Орлов договорились о сотрудничестве при реализации строительства международного железнодорожного моста Джалинда (Амурская область) – Мохэ (провинция Хэйлунцзян, КНР).

Отмечалось, что проект позволит не только сократить путь для якутских грузов по БАМу и Транссибу на две тысячи километров, но и обеспечит транзит российских грузов в КНР по этой ветке до южных портов по железной дороге. В первую очередь речь идет об увеличении поставки угля в КНР. По словам руководителя Якутии, строительство мостового перехода позволит увеличить вывоз грузов из Южной Якутии до 10 миллионов тонн в год, а также разгрузит железнодорожные пути Восточного полигона Байкало-Амурской и Транссибирской железнодорожных магистралей.

Также планируется создать транспортно-логистический комплекс «Джалинда», который будет транспортировать уголь с помощью паромов и ленточных конвейеров в КНР через реку Амур. «АК «Железные дороги Якутии» может войти в комплекс на паритетных условиях.

Погранпереход Джалинда - Мохэ открылся в 1993 году, но позже в 2000-е годы работа была приостановлена в связи с низким грузо- и пассажиропотоком. Сейчас железнодорожные пути находятся в консервации и на их восстановление потребуется год работы.

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