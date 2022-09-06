Якутия и Амурская область планируют совместно построить мост в Китай

Главы Якутии и Амурской области подписали меморандум. Фото: Андрей СОРОКИН

Глава Якутии Айсен Николаев и губернатор Амурской области Василий Орлов подписали меморандум о сотрудничестве по реализации строительства международного железнодорожного моста Джалинда (Амурская область) – Мохэ (провинция Хэйлунцзян, КНР).

Меморандум был подписан во время VII Восточного экономического форума. Николаев отметил, что железнодорожный мост Джалинда – Мохэ находится на связующих звеньях транспортных коридоров России со странами АТР. Соответственно, новая железная дорога позволит увеличить объемы экспорта товаров в Китай.

В первую очередь речь идет об увеличении поставки угля в КНР. По словам руководителя Якутии, строительство мостового перехода позволит увеличить вывоз грузов из Южной Якутии до 10 миллионов тонн в год, а также разгрузит железнодорожные пути Восточного полигона Байкало-Амурской и Транссибирской железнодорожных магистралей.

Кроме того, может увеличиться потребность в перевозках угля до 20-30 миллионов тонн. Также планируется создать транспортно-логистический комплекс «Джалинда», который будет транспортировать уголь с помощью паромов и ленточных конвейеров в КНР через реку Амур. «АК «Железные дороги Якутии» может войти в комплекс на паритетных условиях.

Для строительства моста уже есть некоторые условия, например, наличие железнодорожного и автомобильного подхода к селу Джалинда. В 1993 году он уже открывался, но позже в 2000-е годы работа была приостановлена в связи с низким грузо- и пассажиропотоком. Сейчас железнодорожные пути находятся в консервации и на их восстановление потребуется год работы.

Отмечается, что определен инвестор, готовый заняться этим проектом за счет собственных средств. Кроме того, китайская сторона выразила готовность начать реализовывать проект – строить логистический центр, конвейерную систему и дороги.

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