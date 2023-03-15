Снижение грузоподъемности на ледовых переправах Якутии до 30 тонн сдвинули на конец марта

Фото: Управтодор Якутии

На ледовых автозимниках снижение грузоподъемности до 30 тонн планируется уже в конце марта, сообщает пресс-служба Управтодор Якутии.

А в первой декаде апреля — до 20 тонн.

Напомним, ранее на переправах через Лену, Вилюй и Алдан грузоподъемность до 30 тонн планировали снизить с 3 апреля, а с 10 апреля — до 20 тонн. Однако с учетом погодных условий сроки были сдвинуты на более ранннюю дату.

Сейчас через реку Лену на переправах 12-й км автодороги «Умнас» — Хатассы и Кангалассы — Соттинцы установлена грузоподъемность до 40 тонн.

Полное закрытие проезда по автозимникам, как и раньше, планируется с 15 по 20 апреля.

Однако следует учесть, что даты и далее могут быть скорректированы в зависимости от состояния льда и погодных условий.

Водителям советуют при выезде на лед соблюдать скорость не более 20 км/ч. Нужно ехать без толчков и торможения. Минимальная дистанция между движущимися в одном направлении машинами — 50-70 метров.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

На ледовой переправе Якутск — Нижний Бестях с 3 апреля снизят грузоподъемность до 30 тонн (подробнее)

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом журналистам «КП – Якутия»: +7 964 415-40-38 (WhatsApp) Наши соцсети и мессенджеры: Телеграм-канал, группа в WhatsApp, Вконтакте, Одноклассники.