На ледовой переправе Якутск — Нижний Бестях с 3 апреля снизят грузоподъемность до 30 тонн

Фото: Минтранс Якутии

На ледовой переправе Якутск — Нижний Бестях через реку Лену, а также на ряде других автозимников Якутии с 3 апреля планируют снизить грузоподъемность до 30 тонн, сообщает пресс-служба Минтранса республики.

Так, машинам общей массой свыше 30 тонн с 3 апреля запретят также проезд по переправам через реку Вилюй: у Верхневилюйска (660-й км автодороги «Вилюй»), у села Кюндядя (807-й км), у Устья (956-й км), у Крестяха (1049-й км). И через реку Алдан — это зимник Хандыга — Мегино-Алдан на 365-м километре автодороги «Колыма».

С 15 апреля все ледовые переправы на федеральных автомобильных дорогах «Вилюй» и «Колыма» закроют для всех видов транспорта.

Подробнее о сроках снижения грузоподъемности и закрытия переправ — на картинке ниже.

Фото: Минтранс Якутии

Отмечается, что сроки могут быть скорректированы в зависимости от фактического состояния ледового покрова и погодных условий.

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