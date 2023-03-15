Установлены личности погибших при пожаре в Хангаласском районе Якутии

Фото: Следком Якутии

Установлены личности погибших при пожаре в частном жилом доме в селе Чаран Хангаласского района, сообщает Следком Якутии.

Это жильцы, мужчины 59 и 64 лет.

Следователи начали процессуальную проверку: осмотрели место происшествия, опросили граждан и провели другие неотложные мероприятия. Причину возгорания установит экспертное исследование.

Напомним, вечером 14 марта при тушении пожара на улице Михайлова в селе Чаран были обнаружены тела двоих погибших. Дом сгорел по всей площади 49 кв.м.

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