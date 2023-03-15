В Хангаласском районе два человека погибли при пожаре

Фото: ГУ МЧС России по Якутии

Вечером 14 марта в 19:57 поступило сообщение о пожаре частного дома на улице Михайлова в селе Чаранг Хангаласского района, сообщает ГУ МЧС РФ по Якутии.

Пожарная команда приехала через 17 минут. К этому времени дом горел открытым огнем. В результате частный дом сгорел по всей площади 49 кв.м. Кроме того, обнаружено двое погибших.

Причина, виновное лицо и ущерб устанавливаются. На тушение привлекались шесть человек личного состава и две единицы пожарной техники.

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