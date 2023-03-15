В Якутии автобусный маршрут Чурапча — Нижний Бестях запустят ко Дню республики

Фото: соцсети

Новый межмуниципальный маршрут Чурапча — Нижний Бестях запустят ко Дню республики, 27 апреля, сообщает пресс-служба Минтранса Якутии.

«В данное время ведется подготовительная работа, будут привлечены автобусы соответствующего класса, предназначенные для выполнения межмуниципальных перевозок. Вчера было проведено обследование маршрута на автобусе, приобретенном в рамках мероприятий к столетию ЯАССР», — приводятся слова министра транспорта республики Владимира Сивцева.

Так, проверили остановки на дороге, места ожидания пассажиров, время движения автобуса.

Накануне в соцсетях уже распространилась фотография пробного заезда на автобусе (на главном фото).

Ранее сообщалось, что стоимость проезда составит 500 рублей.

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