В Якутии автобусный маршрут Чурапча — Нижний Бестях запустят ко Дню республики

Фото: соцсети
Новый межмуниципальный маршрут Чурапча — Нижний Бестях запустят ко Дню республики, 27 апреля, сообщает пресс-служба Минтранса Якутии.
«В данное время ведется подготовительная работа, будут привлечены автобусы соответствующего класса, предназначенные для выполнения межмуниципальных перевозок. Вчера было проведено обследование маршрута на автобусе, приобретенном в рамках мероприятий к столетию ЯАССР», — приводятся слова министра транспорта республики Владимира Сивцева.
Так, проверили остановки на дороге, места ожидания пассажиров, время движения автобуса.
Накануне в соцсетях уже распространилась фотография пробного заезда на автобусе (на главном фото).
Ранее сообщалось, что стоимость проезда составит 500 рублей.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В 2023 году будет запущен рейсовый автобус по маршруту Чурапча — Якутск (подробнее)
Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом журналистам «КП – Якутия»: +7 964 415-40-38 (WhatsApp) Наши соцсети и мессенджеры: Телеграм-канал, группа в WhatsApp, Вконтакте, Одноклассники.