В 2023 году будет запущен рейсовый автобус по маршруту Чурапча — Якутск

Фото: пресс-служба администрации Чурапчинского района

Жители Чурапчинского района смогут добраться до Якутска и обратно на рейсовом автобусе, сообщает пресс-служба главы и правительства Якутии со ссылкой на премьера республики Андрея Тарасенко.

Запустить новый автобусный маршрут планируется уже к лету 2023 года. Планируется, что это будут ежедневные рейсы, и предварительная стоимость билета будет составлять 500 рублей, что почти в три раза меньше, чем стоимость маршрутного такси.

Маршрут будет проходить через Нижний Бестях, общая протяженность маршрута — 176 км.

По словам министра транспорта Якутии Владимира Сивцева, маршрут уже изучен предмет безопасности дорожного движения. Как оказалось, маршрут соответствует требованиям безопасности, однако для запуска требуется установка автобусных остановок, включая заездной карман, пешеходный переход и освещение.

Андрей Тарасенко поручил профильному министерству и руководству Чурапчинского района начать подготовку к запуску нового маршрута и установить необходимую для этого инфраструктуру.

Напомним, в 2022 году к столетию ЯАССР республика закупила 100 новых автобусов на газе. В этом году планируется приобрести еще 25 единиц автобусов для выполнения пригородных и межмуниципальных маршрутов.

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