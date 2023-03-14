В Якутии за сутки выявили 117 новых случаев коронавируса

Фото: Михаил ФРОЛОВ

По состоянию на 14 марта 2023 года в Якутии за минувшие сутки выявили 117 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, сообщила в своем телеграм-канале вице-премьер республики Ольга Балабкина.

Из них в Якутске зарегистрировали 40 заболевших COVID-19. В Усть-Майском районе — 20 случаев, в Абыйском — 12, в Мирнинском — семь, в Намском — шесть, в Томпонском, Усть-Алданском — по пять, в Чурапчинском — четыре, в Сунтарском — три. В Алданском, Амгинском, Верхнеколымском, Горном, Кобяйском, Ленском, Мегино-Кангаласском, Момском, Нерюнгринском, Нюрбинском, Оймяконском, Олекминском, Среднеколымском, Таттинском, Хангаласском — по одному.

За сутки лаборатории республики провели 385 исследований на коронавирусную инфекцию. Всего с начала пандемии обработано 2 781 346 тестов.

В больницы республики за сутки госпитализированы 15 человек с ковидом, выздоровели 155.

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