В Якутске погрузчик насмерть задавил женщину

Фото: ГИБДД МВД "Якутское"

В воскресенье днем, 12 марта, во время уборки снега в одном из дворов Гагаринского округа погибла женщина, сообщает группа пропаганды отдела ГИБДД МУ МВД России «Якутское».

Трагическое дорожно-транспортное происшествие произошло на территории дома 15/1 по улице Космонавтов. По предварительной версии, водитель фронтального погрузчика при уборке снега сдал назад, не убедившись в безопасности манёвра. В итоге он наехал на женщину 1956 года рождения.

Женщина скончалась в карете скорой помощи. Все обстоятельства происшествия выясняются.

Госавтоинспекция предупреждает водителей и пешеходов об осложнениях обстановки на дорогах, в связи с выпадением осадков в виде снега.

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