Якутские спортсмены завоевали 4 золотых медали на международном турнире памяти Романа Дмитриева

Фото: ЯСИА

В Якутске завершился международный турнир по спортивной борьбе имени Романа Дмитриева. По его итогам сборная Якутии получила 4 золотых, 4 серебряными и 3 бронзовыми медалями, сообщает ЯСИА.

В первый день соревнований на высшую ступень пьедестала взошли Александра Копылова и Владимир Баяновский. Финальный день состязаний принес победу юниоркам Лилияне Рожиной в категории 68 кг и Евгении Огородниковой в категории 57 кг. Победители отправятся на первенство России.

Еще один юниор Роман Николаев (79 кг) не смог перебороть Мажиду Багери из Ирана и занял второе место. Артем Слепцов (61 кг) также уступил иранцу и принес Якутии еще одну серебряную медаль.

– В финале слишком много раз дал возможность сопернику пройти себе в ноги. Тренеры советовали работать на опережение, не давать пройти в ноги, но не получилось. Через месяц в Якутске пройдет первенство России, с 22 марта начнутся сборы, а сейчас поеду на родину и там буду готовиться, — рассказал Слепцов.

Еще 2 награды с бронзовым отливом достались Богдану Алексееву в категории до 92 кг и Айталу Громову в весе до 61 кг.

Успехи юниорского состава сборной Якутии отметил глава Минспорта республики Леонид Спиридонов.

– Впервые в этом году включили турнир среди девушек и три наших юниорки стали чемпионками. Это говорит о том, что развитие женской борьбы в Якутии идет. Мы увидели нашу молодежь, которая будет бороться на первенстве. Думаю, что команда в эти дни показала себя с сильной стороны, надеемся, что через месяц они дадут еще лучшие результаты, — сказал он.

Министр отметил, что турнир проводился в рамках подготовки к первенству России, которое пройдет в Якутске через месяц.

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