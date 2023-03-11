Не слабый пол. В турнире по вольной борьбе имени Романа Дмитриева в Якутске впервые приняли участие девушки

Фото: «Мой Спорт»

В спорткомплексе «Триумф» начался международный турнир по вольной борьбе среди юниоров памяти олимпийского чемпиона Романа Дмитриева, пишет «Спорт Якутии».

В нем примут участие 300 спортсменов 2003-2005 годов рождения из 13 стран мира: Азербайджана, Армении, Республики Беларусь, Греции, Индии, Ирана, Казахстана, Кыргызстана, Монголии, Узбекистана, Таджикистана, Молдовы, а также представители 27 регионов России, включая юниорскую сборную страны.

Фото: «Мой Спорт»

Впервые за всю 10-летнюю историю проведения турнира в соревнованиях участвуют 83 девушки. Это юниорки из России, Азербайджана, Узбекистана, Кыргызстана, Монголии, Республики Беларусь и Греции. Спортсменки боролись ярко, зрелищно и красиво, подарив много положительных эмоций болельщикам.

Фото: «Мой Спорт»

Фото: «Мой Спорт»

Фото: «Мой Спорт»

Глава Якутии Айсен Николаев выразил уверенность, что женская борьба получит постоянную прописку на якутском ковре памяти прославленного борца.

Фото: «Мой Спорт»

10 марта прошли предварительные схватки, а главные поединки пройдут 11-12 марта. В субботу, в 17:00 состоится официальное открытие, а также награждение чемпионов и призеров.

Фото: «Мой Спорт»

Айсен Николаев сообщил, что в связи с 75-летием Романа Дмитриева на его родине в Жиганском районе будет введен спортивный комплекс его имени. А в Якутске в этом году начнут реконструкцию набережной, которая тоже носит имя Романа Дмитриева. Она располагается возле 202-го микрорайона. Глава обещает, что набережная станет красивейшим местом Якутска.

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