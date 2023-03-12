В Якутии выявлено 117 новых случаев COVID-19 Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

На 12 марта в Якутии обнаружено 117 новых случаев коронавирусной инфекции, сообщается в телеграм-канале вице-премьера Ольги Балабкиной. Днем ранее региональный оперштаб отчитывался о 125 случаях

За последние сутки в Якутске зарегистриовано 52 случая, в Абыйском, Томпонском, Усть-Майском – от 11 до 17 случаев, в Кобяйском, Намском, Мегино-Кангаласском, Усть-Алданском, Олекминском, Среднеколымском, Сунтарском, Алданском, Амгинском, Нерюнгринском, Таттинском, Чурапчинском районах – от 1 до 5 случаев.

Лаборатории республики провелм 1 464 исследования на COVID-19. Всего с начала пандемии обработано 2 780 488 тестов. Госпитализировано 10 человек, выздоровело 55 человек.

Первым компонентом привиты 719 758 человек, или 100% взрослого населения республики. Ревакцинацию прошли 196 233 человека, или 77,1% от количества лиц, у кого наступил срок.

Низкие темпы ревакцинации отмечаются в Анабарском, Мегино-Кангаласском, Среднеколымском районах и в Якутске.

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