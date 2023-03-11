В Якутии выявлено 125 случаев COVID-19

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
На 11 марта на территории республики выявлено 125 новых случаев коронавирусной инфекции. Из них в Якутске – 58 случаев.
– Мирнинский район – 11 случаев;
– Абыйский, Усть-Майский районы – по 10 случаев;
– Томпонский район – 6 случаев;
– Алданский, Кобяйский, Намский районы – по 4 случая;
– Мегино-Кангаласский, Усть-Алданский районы – по 3 случая;
– Олекминский, Хангаласский, Чурапчинский районы – по 2 случая;
– Амгинский, Ленский, Нерюнгринский, Нюрбинский, Среднеколымский, Сунтарский районы – по 1 случаю;
За сутки лабораториями республики проведено 1665 исследований на коронавирусную инфекцию. Всего с начала пандемии обработано 2 779 024 теста. За последние сутки госпитализировано 13, а выздоровело 115 человек.
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