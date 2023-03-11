В Якутии выявлено 125 случаев COVID-19

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

На 11 марта на территории республики выявлено 125 новых случаев коронавирусной инфекции. Из них в Якутске – 58 случаев.

– Мирнинский район – 11 случаев;

– Абыйский, Усть-Майский районы – по 10 случаев;

– Томпонский район – 6 случаев;

– Алданский, Кобяйский, Намский районы – по 4 случая;

– Мегино-Кангаласский, Усть-Алданский районы – по 3 случая;

– Олекминский, Хангаласский, Чурапчинский районы – по 2 случая;

– Амгинский, Ленский, Нерюнгринский, Нюрбинский, Среднеколымский, Сунтарский районы – по 1 случаю;

За сутки лабораториями республики проведено 1665 исследований на коронавирусную инфекцию. Всего с начала пандемии обработано 2 779 024 теста. За последние сутки госпитализировано 13, а выздоровело 115 человек.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Впервые за 3 месяца число новых случаев COVID-19 в Якутии превысило 100 (подробнее)

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом журналистам «КП – Якутия»: +7 964 415-40-38 (WhatsApp)

Наши соцсети и мессенджеры: Телеграм-канал, группа в WhatsApp, Вконтакте, Одноклассники.