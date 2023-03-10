Впервые за 3 месяца число новых случаев COVID-19 в Якутии превысило 100

Число новых случаев COVID-19 в Якутии превысило 110 Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

На 10 марта в Якутии выявлено 112 новых случаев коронавирусной инфекции, сообщается в телеграм-канале вице-премьера Ольги Балабкиной. Днем ранее региональный оперштаб отчитывался о 87 случаях.

В последний раз в Якутии более ста случаев COVID-19 фиксировали в Якутии 19 декабря 2022 года.

За прошедшие сутки в Якутске зарегистрировано 56 случаев, в Абыйском и Усть-Майском районах – 13 и 11 случаев, в Мирнинском, Томпонском, Усть-Алданском, Олекминском, Чурапчинскоом, Алданском, Мегино-Кангаласском, Среднеколымском, Кобяйском, Намском, Нерюнгринском районах – от 1 до 7 случаев.

Лаборатории республики провели 421 исследование на COVID-19. Всего с начала пандемии обработано 2 777 359 тестов. Госпитализировано 10 человек, выздоровело 78 человек.

Первым компонентом привиты 719 758 человек, или 100% взрослого населения республики. Ревакцинацию прошли 196 233 человека, или 77,1% от количества лиц, у кого наступил срок.

Низкие темпы ревакцинации наблюдаются в Анабарском, Мегино-Кангаласском, Среднеколымском районах и в Якутске.

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