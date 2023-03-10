Справедливоросы предложили бесплатный проезд на поездах и самолётах родственникам добровольцев

Фото предоставлено Аркадием Алексеевым

Депутат районного совета Булунского улуса Аркадий Алексеев сообщил, что партия «Справедливая Россия – За правду» направила в правительство РФ законопроект о предоставлении бесплатного проезда родственникам добровольцев, получивших ранение в ходе СВО.

Он отметил, что лечение и реабилитация добровольцев, получивших ранение во время СВО, довольно часто проходят в регионах, которые находятся далеко от места их жительства.

Чтобы навестить близких, людям приходится за свои средства покупать билеты на проезд. Стоят они недёшево, не каждый человек может себе их позволить. А для жителей арктических районов Якутии сумма выходит крайне высокая. Только для того, чтобы добраться до Якутска, людям надо заплатить 30 тысяч рублей. К сожалению, о высоких ценах на перелеты внутри региона вопрос поднимается часто, а решения нет.

В конце прошлого года добровольцам и членам их семей были предоставлены некоторые социальные гарантии и компенсации, которые предусмотрены для военнослужащих и членов их семей, но льготного проезда в этом перечне не оказалось.

– Мой старший племянник с сентября находится в зоне проведения СВО. Старший внук буквально на днях поехал добровольцем. Поэтому проблемы семей военнослужащих знаю не понаслышке. Каждая семья, в которой есть военнослужащие, эмоционально находятся практически как на поле боя. Поэтому вопросы поддержки военнослужащих и их семей должны решаться оперативно, – подчеркнул депутат.

Партия «Справедливая Россия – За правду» предлагает предоставить возможность пользоваться бесплатным проездом от места жительства до места лечения своего близкого родственника.

Такие льготы предлагается предоставить членам семей добровольцев, получивших ранение в ходе СВО, а также членам семей добровольцев СВО и военнослужащих в случае тяжёлой болезни в период прохождения службы или военных сборов.

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