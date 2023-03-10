Жителя Якутска посадили за повторное пьяное вождение

Фото: Михаил ФРОЛОВ

37-летний житель Якутска осужден за вождение в пьяном виде с учетом судимости за аналогичное преступление, сообщает прокуратура Якутии.

В суде установлено, что у недобросовестного водителя уже имеется судимость за управление транспортным средством в состоянии опьянения. Это не помешало ему вновь сесть за руль пьяным. Нарушителя задержали сотрудники полиции.

Суд приговорил мужчину к 1,5 годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима. Он также лишён права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами сроком на четыре года. Приговор в законную силу не вступил.

Напомним, ранее другому жителю Якутска за повторное пьяное вождение дали 1,5 года лишения свободы условно и конфисковали в пользу государства автомобиль Toyota Land Cruiser.

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