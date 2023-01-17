У жителя Якутска конфисковали Toyota Land Cruiser за повторное пьяное вождение

Фото: yakutsk.drom.ru

В Якутске вынесен приговор 38-летнему горожанину по уголовному делу о повторном управлении автомобилем в состоянии опьянения, сообщает пресс-служба прокуратуры Якутии.

Мужчина был пойман сотрудниками Госавтоинспекции пьяным за рулем в ноябре 2022 года. Оказалось, что это уже не первый случай. Ранее на него уже заводили дело за управление автомобилем в нетрезвом состоянии.

В этот раз его судили по ч. 2 ст. 264.1 УК РФ — управление автомобилем лицом, находящимся в состоянии опьянения, имея судимость за совершения в состоянии опьянения преступления, предусмотренного ст. 264.1 УК РФ.

Суд приговорил водителя к 1,5 года лишения свободы условно с испытательным сроком на 2,5 года с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами сроком на четыре года три месяца.

У осужденного в доход государства также конфисковали автомобиль Toyota Land Cruiser.

Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован сторонами.

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