В Якутии выявлено 87 случаев COVID-19

Фото: KP.RU

На 9 марта в Якутии обнаружено 87 новых случаев коронавирусной инфекции, сообщается в телеграм-канале вице-премьера республики Ольги Балабкиной. Днем ранее республиканский оперштаб отчитывался о 84 случаях.

За последние сутки в Якутске зарегистрировано 44 случая, в Абыйском, Мирнинском, Томпонском, Усть-Майском, Мегино-Кангаласском, Намском, Олекминском, Среднеколымском, Усть-Алданском, Чурапчинском, Алданском, Кобяйском, Нерюнгринском, Нюрбинском районах – от 1 до 7 случаев.

Лаборатории республики провели 1 571 исследование на COVID-19. Всего с начала пандемии обработано 2 776 938 тестов. Госпитализировано 5 человек, выздоровело 54 человека.

Первым компонентом привиты 719 675 человек, или 100% взрослого населения республики. Ревакцинацию прошли 196 212 человек, или 77,1% от количества лиц, у кого наступил срок.

Низкие темпы ревакцинации наблюдаются в Анабарском, Мегино-Кангаласском, Среднеколымском районах и в Якутске.

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