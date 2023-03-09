В Алданском районе полицейский передал телефон арестованному и получил пять лет условно

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Бывшему полицейскому, работающему в изоляторе временного содержания, вынесли приговор за передачу сотового телефона марки «Philips» арестованному.

Об этом сообщают пресс-службы СУ СК РФ по Якутии и прокуратуры республики.

Инцидент произошел 17 октября 2022 года в алданском ИВС. Арестованный за передачу телефона обещал содействовать в решении вопросов сотрудника.

После того как сотрудника поймали, его уволили из органов. Он признал вину и раскаялся в содеянном. Его приговорили к пяти годам условно с испытательным сроком на два года. Приговор в законную силу не вступил.

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