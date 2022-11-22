Полицейского в Якутии уволили за передачу сотового заключенному

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Сотрудник изолятора временного содержания в Алданском районе передал заключенному сотовый телефон, сообщает пресс-служба прокуратуры Якутии.

Передача прошла в октябре 2022 года. Содержащийся в изоляторе обвиняемый по одному делу обещал сотруднику оказать содействие в решении вопросов.

Но мужчину поймали и уволили из органов полиции. Также на него возбудили уголовное дело по п. «е» ч. 3 ст. 286 УК РФ — превышение должностных полномочий, совершенное из корыстной заинтересованности.

Расследование уголовного дела находится на контроле прокуратуры района.

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