В 2023 году в Якутии собираются ввести 650 тысяч квадратных метров жилья

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650 тысяч квадратных метров жилья планируют ввести в Якутии в 2023 году, в том числе и по программе переселения из ветхого и аварийного жилья.

Об этом в прямом эфире в соцсетях сообщила первый заместитель министра строительства республики Галина Новикова, передаёт ЯСИА.

– В этом году планируется ввод 650 тысяч квадратных метров жилья, в том числе многоквартирных жилых домов — 300 тысяч квадратных метров. Отметим, что многоквартирные дома строятся и в арктических районах республики. В рамках программы переселения из ветхого и аварийного жилья с 2023-2024 годы должны быть построены 32 многоквартирных дома (711 квартир) в различных арктических районах, — сказала чиновник.

Среди них Абыйский, Анабарский, Аллаиховский, Верхнеколымский, Верхоянский, Жиганский, Оленёкский районы. Общая площадь этих домов составляет почти 47 тысяч квадратных метров

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