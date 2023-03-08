В Якутии сократят на 20 миллионов гектар зону контроля лесных пожаров

Фото: МЧС по Якутии

Если в 2022 году пожары тушили на 50 миллионах га, то в 2023 их будут гасить на 70 миллионах гектар, заявил глава Якутии Айсен Николаев.

Площадь лесного фонда Якутии на сегодня составляет 254 миллиона гектаров. Если в 2021 году к обслуживаемым зонам относились лишь 40 миллионов га леса, то в 2022-м площадь увеличили до 50 миллионов. А в этом году она превысила 70 милллионов га.

Айсен Николаев отметил, что при этом пожары необходимо тушить не только на обслуживаемых зонах, но и в зонах контроля. Суть зонирования заключается в том, что на возгорания в охраняемых зонах лесопожарные формирования реагируют в первую очередь.

В этом году снова ожидается засушливое лето, поэтому подготовка к пожарам должна быть серьезной. С конца мая в республике будут базироваться силы федерального резерва. Как и в прошлом году, планируется привлечение самолета-зондировщика федеральной Авиалесоохраны, который будет работать наряду с воздушными судами, привлекаемыми регионом самостоятельно.

Напомним, что финансирование мероприятий на охрану лесов от пожаров остается на уровне прошлого года – свыше 2,6 миллиарда рублей. Из федерального бюджета выделяется свыше 1,6 миллиарда рублей. Почти 1 миллиард рублей предусмотрен в бюджете республики.

Средства пойдут на авиационный и наземный мониторинг, тушение, содержание и обеспечение готовности личного состава и техники и другие мероприятия.

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