В Якутии на летних пожарах будут работать два самолета-зондировщика

Фото: правительство Якутии

В Якутии к тушению лесных пожаров в этом году привлекут два самолета-зондировщика. Об этом сообщили в Госкомобеспечении республики. В прошлом году эти самолеты уже зарекомендовали себя, вызывая дожди в наиболее пожароопасных районах.

«В этом году на базе «Полярных авиалиний» мы готовим самолет с оборудованием по искусственному вызыванию осадков. Задача состоит в том, чтобы к 1 мая этот самолет был подготовлен», – заявил председатель ведомства Дмитрий Лепчиков.

Лепчиков добавил, что якутские специалисты прошли обучение работе с таким оборудованием еще в прошлом году. Второй же самолет будет запрошен у Росгидромета.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом журналистам «КП – Якутия»: +7 964 415-40-38 (WhatsApp) Наши соцсети и мессенджеры: Телеграм-канал, группа в WhatsApp, Вконтакте, Одноклассники.