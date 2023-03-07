Неравнодушные очевидцы помогли найти пропавшую в Якутске бабушку

В Якутске смогли найти пропавшую накануне пожилую женщину. Ранее мы писали, что в городе потерялась пенсионерка с потерей памяти по имени Маруся. По словам родственников, она только вчера приехала в Якутск из деревни.

Женщина ушла из дома около 13:00 и к вечеру так и не вышла на связь. Родственники забили тревогу и начали рассылать ориентировки в соцсетях.

Пропавшую женщину помогла обнаружить как раз одна из ориентировок. Ее узнали в магазине на улице Ойунского – сотрудники позвонили родственникам и рассказали, что Маруся узнавала, как пройти на улицу Чкалова, откуда она, собственно, и ушла. Родные отыскали ее и помогли дойти до дома.

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