В Якутии разыскивают бабушку с потерей памяти

В Якутске родственники ищут пропавшую женщину. Ее зовут Маруся – на вид пропавшей 60-70 лет, и только вчера она приехала в город из деревни. Женщина страдает потерей памяти.

Как рассказали родные, сегодня она вышла с улицы Чкалова примерно в 13.00. С тех пор бабушка никак не дает о себе знать. Родственники предупреждают, что Маруся плохо говорит.

В последний раз женщина была одета в светло-розовую шапочку, синюю куртку и черные унты. Тех, кто встречал пропавшую, просят звонить по телефонам +79644243369, +79247642345.

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