Царская шуба из 300 горностаев на параде национальных костюмов вызвала неоднозначную реакцию в Якутии

Фото: t.me/khangalasskie

В воскресенье, 5 марта, в Якутске состоялось торжественное шествие в национальных костюмах, приуроченное ко Дню народного мастера в Якутии. В нем приняло участие более тысячи человек. Они в богатых нарядах и украшениях прошествовали по проспекту Ленина.

Особое внимание пользователи уделили наряду мастерицы из Верхней Колымы в шубе из трехсот горностаев. Царская шуба вызвала у многих пользователей не восхищение, а осуждение. Отметим, что на параде многие демонстрировали наряды с мехами из других животных, но именно эта шуба неожиданно стала предметом для обсуждения.

Фото: t.me/khangalasskie

В комментариях под постом о шубе якутяне писали, что необходимость в меховой одежде уже не является острой необходимостью:

«Ради какой-то шубы для праздника столько животных уничтожить»

«300 детей чудных животных пали жертвой жажды моды».

«Такой взгляд, отношение к окружающему миру, природе должен уйти в архаику. Сейчас подрастает новое поколение 21 века, оно, конечно, другое (надеемся). Бережное отношение к природе, любовь к своей малой родине, жалость, сострадание к слабым, старикам, детям, ко всему живому они считывают с вас. Каждая жизнь бесценна. Каждый имеет право жить»

«Чем плох пуховик? Очень даже замечательно в них смотрятся девушки, женщины. Времена другие нынче, технологии все дела, нужно меняться и беречь братьев наших меньших»

«Жесть, конечно. Интересно она покупала шкурки этих несчастных убитых животных, или мужа отправляла на охоту? Приговаривала: иди, убей мне ещё мало, давай убей штук сто надо ещё»

Некоторые, впрочем, пытались защищать уничтожение горностаев, указывая, что хищные зверьки разоряют гнезда птиц, съедают птенцов уток, тетеревов, куропаток, рябчиков и нападают на зайцев и сваливают лосей. Поэтому их не должно быть жалко.

Отметим, что в Якутии одеяния из меха являются национальной одеждой, как и других малых северных народностей. Однако, в последние годы якутяне все чаще (по крайней мере в городах и крупных населенных пунктах), отказываются от меховых шапок и шуб, предпочитая их пуховикам и вязаным шапкам. Такая одежда дешевле и более практична в быту.

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