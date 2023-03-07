Пьяного дебошира сняли с рейса «Якутск – Екатеринбург»

Фото: Аэропорт Якуск

На борт самолета, следующего по маршруту «Якутск - Екатеринбург» поднялся пьяный пассажир и начал шуметь и материться, сообщает пресс-служба Северо-Восточного ЛУ МВД России на транспорте.

Сотрудники транспортной полиции незамедлительно прибыли на борт, где задержали и сопроводили в дежурную часть полиции 34-летнего якутянина.

Оказалось, что мужчина сильно выпил и вел себя неподобающе на борту: громко разговаривал, матерился, на замечания пассажиров и членов экипажа не реагировал. Командир воздушного судна отказал дебоширу в полете.

На пьяного пассажира составили протокол об административном правонарушении по ч.1 ст. 20.1 КоАП РФ (Мелкое хулиганство). Максимальная санкция статьи предусматривает наказание в виде административного ареста сроком до пятнадцати суток.

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