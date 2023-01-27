«Мои алмазы поехал зарабатывать». Семейная пара из Якутии устроила скандал на борту самолета

Фото: скриншот видео

Из-за скандала, устроенного семейной парой из Якутии, задержали рейс S7 из Новосибирска в Нерюнгри. Видео инцидента разошлось по соцсетям и пабликам. Сам инцидент произошел 26 января.

Как говорят очевидцы, скандал начался из-за того, что одна из пассажирок попросила якутянина, сидящего сзади, не пинать ее кресло. Слово за слово, начался конфликт. Больше всего супругов взбесило, что их якобы назвали «узкоглазыми», хотя свидетели инцидента утверждают, что этот оскорбительный термин не произносили.

Супругов просили успокоиться и пассажиры и бортпроводники, но тщетно. Один из пассажиров пытается их образумить, но скандалист огрызается:

– Она сказала, что мы узкоглазые. Давай я скажу, что ты хачик.

– Все так говорят, я не обижаюсь, – спокойно парирует в ответ мужчина.

– А мы обижаемся!

– Я не обижаюсь, потому что знаю, что я не хачик, – все так же рассудительно отвечает пассажир, не реагируя на провокацию.

Жена скандалиста ведет себя под стать мужу. Она громко кричит, что у нее «сумка за 120 тысяч», но непонятно, к чему это утверждение. У другого пассажира заканчивается терпение и он, тоже используя ненормативную лексику, начинает орать на дебоширов. Якутянка набрасывается на него и кричит:

– Мои алмазы поехал зарабатывать. В Нерюнгри мои алмазы поехал зарабатывать!

В итоге пара с воплями и матами в сопровождении бортпроводников выходит из самолета. Из-за произошедшего рейс задержали на полтора часа.

А чем закончилось?

Транспортные полицейские задержали 32-летнего мужчину и его 33-летнюю супругу. Отмечается, что на неоднократные требования экипажа успокоиться и прекратить выражаться нецензурной бранью граждане не реагировали, в связи с чем командир воздушного судна отказал им в перелете.

Нарушителей доставили в дежурную часть. От прохождения медицинского освидетельствования супружеская пара отказалась в присутствии свидетелей.

На них составили протоколы об административном правонарушении по статье 20.1 КоАП «мелкое хулиганство».

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