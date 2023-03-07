В Якутии выявлено 82 случая COVID-19

Фото: KP.RU

На 7 марта в Якутии обнаружено 82 новых случая коронавирусной инфекции, сообщается в телеграм-канале вице-премьера Ольги Балабкиной. Днем ранее региональный оперштаб отчитывался о 83 случаях.

За последние сутки в Якутске зарегистрирован 41 случай, в Абыйском, Мирнинском, Томпонском, Олекминском, Алданском, Кобяйском, Ленском, Намском, Усть-Майском, Чурапчинском, Аллаиховском, Амгинском, Верхневилюйском, Горном, Момском, Нерюнгринском, Нюрбинском, Сунтарском, Усть-Алданском районах – от 1 до 8 случаев.

Лаборатории республики провели 256 исследований на COVID-19. Всего с начала пандемии обработано 2 773 725 тестов. Госпитализировано 11 человек, выздоровело 45 человек.

Первым компонентом привиты 719 593 человека, или 100% взрослого населения республики. Ревакцинацию прошли 196 202 человека, или 77,1% от количества лиц, у кого наступил срок.

Низкие темпы ревакцинации отмечаются в Анабарском, Мегино-Кангаласском, Среднеколымском районах и в Якутске.

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