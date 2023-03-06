В Якутии за сутки выявили 83 новых случая коронавируса

Фото: Михаил ФРОЛОВ

По состоянию на 6 марта 2023 года в Якутии за минувшие сутки выявили 83 новых случая заражения коронавирусной инфекцией, сообщила в своем телеграм-канале вице-премьер республики Ольга Балабкина.

Из них в Якутске зарегистрировали 39 заболевших ковидом. В Абыйском районе — 13 случаев, в Мирнинском, Томпонском — по восемь, в Олекминском — пять, в Среднеколымском — три, в Кобяйском, Намском, Нерюнгринском — по два, в Нюрбинском — один.

За сутки лаборатории республики провели 547 исследований на коронавирусную инфекцию. Всего с начала пандемии обработано 2 773 469 тестов.

В больницы республики за сутки госпитализированы шесть человек с COVID-19, выздоровели 59.

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