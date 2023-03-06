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НовостиОбщество6 марта 2023 11:10

«Службе госзаказчика Якутии» назначили нового гендиректора

Он сменил на посту руководителя, который ушел на фоне срыва сроков ввода нацпроектов
Никита ЖЕГЛОВ
Фото: «Служба государственного заказчика Якутии»

Фото: «Служба государственного заказчика Якутии»

В ГКУ «Служба государственного заказчика Республики Саха (Якутия)» сменился генеральный директор. Этот пост занял Гаврил Скрыбыкин. Он имеет более чем 20-летний стаж работы в строительной отрасли.

Скрыбыкин начинал карьеру с должности слесаря, потом прошел различные ступени: мастера производственного участка, прораба, старшего прораба, инженера производственно-технического отдела. Перед назначением в «Службу госзаказчика» Скрыбыкин был первым заместителем гендиректора ГКУ «СГЗ Якутии».

Отметим, что Скрыбыкин сменил на посту Петра Кушкирина – тот уволился минувшей осенью по собственному желанию. По некоторым данным, Кушкирин и ряд сотрудников ведомства уволились из-за срыва сроков ввода объектов по нацпроектам.

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