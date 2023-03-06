В Якутии вместо сгоревшего построят новый дом семье участника СВО

Фото: Единая Россия

Руководитель регионального исполкома «Единой России» Руслан Платонов встретился с семьей Моякуновых, у которых сгорел дом в Мархе.

Напомним, что пожар произошел 12 февраля в частном доме на улице Подгорной. В результате пожара полностью повреждены огнем дом и гараж, семья осталась без крова.

Отец семейства находится на СВО, его жена осталась с двумя детьми: 18-летним студентом Валерием и 10-летней третьеклассницей Амелией. Все документы и вещи семьи сгорели при пожаре. Сейчас семья живет у бабушки.

Глава Якутии Айсен Николаев поручил помочь семье участника СВО.

– Мы людей без помощи оставить не можем. Поэтому я поручаю организовать работу по строительству дома для пострадавших в летний период, — сказал он. Отмечалось, что строительством будет заниматься партия «Единая Россия».

Как сообщается на сайте партии «Единая Россия», был организован сбор, удалось собрать и передать семье около 700 тысяч рублей. А также семье передали гуманитарную помощь, вещи первой необходимости, теплую одежду и обувь.

Кроме того, в ускоренном режиме были восстановлены паспорта супруги военнослужащего и старшего сына, а также свидетельство о рождении дочери. Также поручено организовать летний отдых для 10-летней Амелии.

В марте приступят к расчистке и отсыпке территории после пожара. Строительство дома начнется в мае, после утверждения проекта. По просьбе семьи в план строительства внесли гараж.

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