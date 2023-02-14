Глава Якутии поручил помочь семье участника СВО, чей дом сгорел в пожаре

Фото: пресс-служба МЧС РФ по Якутии

Глава Якутии Айсен Николаев поручил помочь семье военнослужащего Павла Моякунова, чей дом полностью сгорел при пожаре, произошедшем в Якутске 12 февраля. Об этом он сообщил в своем официальном телеграм-канале.

Напомним, пожар на улице Подгорной начался 12 февраля около 11 часов утра. В результате пожара полностью повреждены огнем дом и гараж, семья военнослужащего (жена, 18-летний сын и 10-летняя дочь) осталась без крова.

Как сообщили в МЧС республики, предварительная причина пожара — короткое замыкание. Площадь пожара составила 143 кв.м.

«Мы людей без помощи оставить не можем. Поэтому я поручаю организовать работу по строительству дома для пострадавших в летний период», — сказал глава Якутии. Отмечается, что строительством будет заниматься партия «Единая Россия».

Также Айсен Николаев поручил организовать работу по сбору теплых вещей и оказанию помощи семье военнослужащего.

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