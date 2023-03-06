В Жиганске взыскали моральную компенсацию с хозяина двух собак, покусавших детей

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На участке жителя Жиганска живут алабай и лайка. В мае 2022 года собаки напали на детей, сообщает пресс-служба прокуратуры республики.

Самый крупный породистый пес сорвался с цепи и искусал 9-летнего ребенка. Позже лайка напала на 12-летнюю девочку, впившись зубами в бедра.

В интересах детей прокурор района направил иск о взыскании компенсации морального вреда в общей сумме 100 тысяч рублей.

На судебном заседании хозяин агрессивных животных не признал вину. Судом удовлетворил иск в полном объеме.

Решения суда в законную силу не вступили.

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