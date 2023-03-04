В Якутии выявлено 89 новых случаев коронавирусной инфекции

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

По состоянию на 4 марта в Якутии зарегистрировано 89 новых случаев COVID-19, сообщает в своем телеграм-канале заместитель руководителя оперштаба республики Ольга Балабкина.

В том числе в городе Якутске — 42 случая, в Абыйском районе — 12 случаев, в Томпонском районе — 6 случаев, в Олекминском районе — 5 случаев, в Алданский, Мирнинском, Усть-Майском, Хангаласском районах — по 4 случая, в Чурапчинском районе — 3 случая, в Кобяйском, Усть-Алданском районах — по 2 случая, в Сунтарском районе — 1 случай.

За сутки лабораториями республики проведено 1.808 исследований на коронавирусную инфекцию. Всего с начала пандемии обработано 2 771 828 тестов.

За последние сутки госпитализировано 16 человек, выздоровело 57 человек. Лечение в стационарах получают 10,6% больных, в амбулаторных условиях — 89,4%. Из 114 развернутых коек для лечения больных COVID-19 свободно 24,6%.

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