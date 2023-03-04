В якутском поселке Жатай до конца года построят жилье для работников судоверфи и новую школу

Фото: Андрей СОРОКИН

4 марта глава Якутии Айсен Николаев проверил строительство объектов социальной инфраструктуры городского округа Жатай, сообщает пресс-служба главы и правительства республики.

«Якутии был выделен специальный федеральный инфраструктурный бюджетный кредит для строительства здесь важных для людей социальных объектов. До конца года в Жатае построят жилье для работников, общежитие и многоквартирный дом, и новую школу», — отметил глава.

Застройщики общежития на 200 мест для работников судоверфи, девятиэтажного жилого дома и школы на 360 мест доложили главе республики, как идут работы по возведению этих объектов.

9-этажный многоквартирный жилой дом с общей площадью квартир 4 965 кв.м для работников Жатайской судоверфи планируется ввести в четвертом квартале этого года. Семиэтажное здание общежития с 96 комнатами на 200 мест — в декабре текущего года. В здании предусмотрены столовая, медицинский блок, прачечная. Строительство объектов ведется за счет средств инфраструктурного бюджетного кредита.

Одновременно с судоверфью в Жатае строится новое здание школы с резервной мощностью, что позволит ликвидировать вторую смену и обучать в достойных условиях детей, в том числе и будущих сотрудников Жатайской судоверфи.

Отмечается, что с вводом Жатайской судоверфи появится 700 дополнительных рабочих мест.

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