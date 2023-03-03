Покусанной собакой в Жатае девочке поставили уколы от бешенства

Фото: KP.RU

Врачи прописали пострадавшей от собаке девочке в Жатае уколы от бешенства. Напомним, животное набросилось на 12-летнюю Дарью, которая шла домой из школы, в районе дома на Корзинникова, 2. По словам матери пострадавшей девочки, собака бездомная, но живет в подъезде дома.

Медики засвидетельствовали травмы у девочки и выдали справку. Семья Дарьи написала заявление в полиции.

Отметим, что проблема агрессивных собак стала настоящим бедствием для жителей Жатая. Жители еще минувшей осенью жаловались на террор бродячих животных, которые сбиваются в стаи и нападают на жителей. В начале февраля огромный бродячий пес бросился на маму с маленьким ребенком в районе улицы Северной.

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