В Якутии возобновили проезд по автодороге «Сангар»

Фото: Управтодор Якутии

С четверга, 2 марта, вновь открыто движение по автозимнику «Сангар», сообщает пресс-служба Управтодор Якутии.

Имеется в виду участок Сангар — Ситте — Батамай — Булус, проходящий по территориям Кобяйского и Намского районов. Разрешено движение транспорта общим весом до 30 тонн.

Напомним, ранее, 27 февраля, проезд здесь временно закрывали из-за ухудшения погодных условий.

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