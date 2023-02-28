Автодороги «Кобяй» и «Сангар» в Якутии закрыли для проезда из-за метеоусловий

Фото: Управтодор РС(Я)

Движение транспорта по автомобильным дорогам «Кобяй» и «Сангар» закрыто из-за неблагоприятных погодных условий, сообщил Управтодор Якутии в своем телеграм-канале.

«С 27 февраля временно запрещено движение для всех видов автотранспорта на участке с. Кобяй — Хатынг-Юрях — п. Сангар автодороги «Кобяй», а также на автодороге «Сангар» в направлении Сангар — Ситте — Батамай — Булус в Кобяйском и Намском улусах», — говорится в сообщении.

На въездах к автозимникам установят информационные щиты и дорожные знаки «Въезд запрещен». Организуют круглосуточное дежурство.

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