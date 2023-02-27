В Минздраве Якутии рассказали о состоянии пострадавших в страшном ДТП с двумя микроавтобусами

Фото: ГИБДД Якутии

На утро понедельника, 27 февраля, в центральной районной больнице Горного района лечение после ДТП продолжают получать трое пострадавших, сообщил Минздрав Якутии.

Двое из них — в отделении хирургии в стабильно тяжелом состоянии. Третий находится в палате интенсивной терапии в тяжелом состоянии под наблюдением врача анестезиолога-реаниматолога.

Еще троих пациентов после комплексного обследования и стабилизации состояния перенаправили санавиацией в Якутск с различными степенями тяжести.

Напомним, столкновение двух микроавтобусов произошло накануне около 16:30 на федеральной автодороге «Вилюй». По предварительным данным, водитель «Тойоты Эстима» пошел на обгон и вылетел лоб в лоб на «Тойоту Хайс». Обе машины улетели в клювет. Водители были трезвы. Пострадавших госпитализировали в больницу Горного района.

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