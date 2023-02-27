Якутия
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Якутия
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Якутия
-21°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия27 февраля 2023 1:45

В Минздраве Якутии рассказали о состоянии пострадавших в страшном ДТП с двумя микроавтобусами

Троих пострадавших при столкновении микроавтобусов привезли санавиацией в Якутск
Светлана СТЕПАНОВА
Фото: ГИБДД Якутии

Фото: ГИБДД Якутии

На утро понедельника, 27 февраля, в центральной районной больнице Горного района лечение после ДТП продолжают получать трое пострадавших, сообщил Минздрав Якутии.

Двое из них — в отделении хирургии в стабильно тяжелом состоянии. Третий находится в палате интенсивной терапии в тяжелом состоянии под наблюдением врача анестезиолога-реаниматолога.

Еще троих пациентов после комплексного обследования и стабилизации состояния перенаправили санавиацией в Якутск с различными степенями тяжести.

Напомним, столкновение двух микроавтобусов произошло накануне около 16:30 на федеральной автодороге «Вилюй». По предварительным данным, водитель «Тойоты Эстима» пошел на обгон и вылетел лоб в лоб на «Тойоту Хайс». Обе машины улетели в клювет. Водители были трезвы. Пострадавших госпитализировали в больницу Горного района.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

На трассе в Якутии начался пожар после столкновения двух микроавтобусов (подробнее)

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом журналистам «КП – Якутия»: +7 964 415-40-38 (WhatsApp) Наши соцсети и мессенджеры: Телеграм-канал, группа в WhatsApp, Вконтакте, Одноклассники.