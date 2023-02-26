На трассе в Якутии начался пожар после столкновения двух микроавтобусов

Фото и видео: ГИБДД Якутии

В Вилюйском районе Якутии столкнулись два микроавтобуса. Как сообщили в ГИБДД, авария произошла около 16:30. Один из микроавтобусов в итоге загорелся.

По предварительным данным, водитель «Тойоты Эстима» пошел на обгон и вылетел лоб в лоб на «Тойоту Хайс». Оба микроавтобуса столкнулись и улетели в клювет.

В полиции сообщили о как минимум шестерых пострадавших – их госпитализировали в больницу Горного района. Оба водителя в момент аварии были трезвы.

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