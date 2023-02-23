Якутскому блогеру Эдуарду Егорову написали, что обвиненный им в домогательствах сотрудник университета умер

Эдуард Егоров в 2008 году. Фото: из его личного архива

Якутский блогер Эдуард Егоров, обвинивший экс-сотрудника ЯГУ (ныне СВФУ), в сексуальных домогательствах, опубликовал переписку с анонимным подписчиком. Неизвестный пишет ему о смерти обвиняемого из-за сердечного приступа.

«Человек, про которого он писал свой сторис, погиб от сердечного приступа, узнав об этом», — говорится в тексте.

Комментарий появился от анонимного пользователя, у которого 0 подписчиков и 0 подписок.

Официального подтверждения кончины сотрудника нет, сообщение появилось только в комментариях от анонимного пользователя. Теперь Егорова обвиняют в том, что из-за его откровения умер человек.

Пресс-служба СВФУ сообщала, что данный сотрудник не работает в университете с 2016 года.

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