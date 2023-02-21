В Якутске завершился ремонт в основном корпусе Национальной библиотеки республики

Фото: отдел продвижения НБ РС (Я)

Глава республики Айсена Николаева поручил капитально отремонтировать основное здание Национальной библиотеки. Для этого из бюджета республики в 2022 году выделили 40 млн рублей, сообщает пресс-служба правительства региона.

Фото: отдел продвижения НБ РС (Я)

Здание Национальной библиотеки 1973 года постройки. Сегодня в нем от пола до потолка обновлены 1 и 2 этажи, включая входные группы и санузлы. Отремонтировано книгохранилище площадью 760 кв.м. Заменены системы энергоснабжения и вентиляции. Холл 2 этажа отделан в соответствии с дизайнерским проектом. По периметру здания установлено ограждение.

Ремонт не помешал библиотеке обслуживать читателей, отметил заместителя директора учреждения Василий Борисов. Для этого часть услуг перенесли в историческое здание, где были организованы кафедра регистрации, читальный зал, автоматизированные рабочие места. Книги из абонемента располагались в открытом доступе на стеллажах.

Фото: отдел продвижения НБ РС (Я)

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